У Фірташа забрали ще три облгази: вони перейшли під контроль держави

Газорозподільні підприємства АТ "Рівнегаз", АТ "Запоріжгаз" та АТ "Чернівцігаз" перейшли під контроль держави і будуть працювати у складі НАК «Нафтогаз України». Раніше вони належали Дмитру Фірташу.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що кількість облгазів, які перейшли в управління держави, зросла до 22.

Сукупно "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз" обслуговують майже мільйон клієнтів.

Як наголошують в Міненерго, повернення газорозподільної інфраструктури під контроль держави є частиною реалізації реформи з деолігархізації.

Старт відповідному процесу було дано у листопаді 2022 року, коли Уряд ухвалив рішення про переукладення договорів експлуатації газорозподільних мереж державної форми власності, яке запустило процес повернення державного майна під контроль держави.

"Завдання держави - забезпечити громадянам безперебійне газопостачання. До того ж процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У жовтні - листопаді під контроль держави було передано АТ "Волиньгаз", АТ "Чернігівгаз" та АТ "Закарпатгаз".

Чому облгази перейшли від РГК до держави

У червні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про розкриття схеми, за якою Міненерго передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 мільйрда гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022 року суд заарештував і передав в управління Нацгентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від злочинів (АРМА) корпоративні права 26 міськ- та облгазів. Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи в управління "Чорноморнафтогазу", що входить до групи "Нафтогаз".

В травні 2023 року Служба безпеки України повідомила Фірташу, двом керівникам РГК, керівнику компанії "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів про підозру в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом підозри за цією справою отримали керівники ще двох компаній, а потім ще трьох. Йдеться про "Хмельницькгаз", "Вінницягаз", "Львівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Івано-Франківськгаз" та "Сумигаз", а також "Криворіжгаз" і згадані вище "Закарпатгаз", "Волиньгаз" та "Чернігівгаз".

За даними слідства, підконтрольні Фірташу облгази купували газ у підконтрольної йому ж компанії, але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу палива, а решта 70% коштів розкрадалися. Дефіцит покривався за рахунок того, що паливо відбиралося з газотранспортної системи України.