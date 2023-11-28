У Фирташа забрали еще три облгаза: они перешли под контроль государства

Газораспределительные предприятия АО "Ровногаз", АО "Запорожгаз" и АО "Черновцыгаз" перешли под контроль государства и будут работать в составе НАК "Нафтогаз Украины". Раньше они принадлежали Дмитрию Фирташу.

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Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что количество перешедших в управление государства облгазов возросло до 22.

Совокупно "Ровногаз", "Запорожгаз" и "Черновцыгаз" обслуживают почти миллион клиентов.

Как отмечают в Минэнерго, возврат газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации.

Старт соответствующему процессу был дан в ноябре 2022 года, когда Правительство приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, запустившее процесс возврата государственного имущества под контроль государства.

"Задача государства – обеспечить гражданам бесперебойное газоснабжение. К тому же процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая произошла более 10 лет назад", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Отметим, в октябре - ноябре под контроль государства было передано АО "Волыньгаз", АО "Черниговгаз" и АО "Закарпатгаз".

Почему облгазы перешли от РГК к государству

В июне 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о раскрытии схемы, по которой Минэнерго передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб на 1,488 миллиарда гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление Нацгентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА) корпоративные права 26 гор- и облгазов . Позже Кабинет министров передал арестованные активы в управление "Черноморнефтегаза", входящее в группу "Нафтогаз".

В мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Фирташу, двум руководителям РГК, руководителю компании "Йе Энергия" и пяти главам облгазов о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и отмывании имущества, полученного преступным путем.

Впоследствии подозрения по этому делу получили руководители еще двух компаний, а затем еще троих. Речь идет о "Хмельницкгаз", "Винницагаз", "Львовгаз", "Днепропетровскгаз", "Ивано-Франковскгаз" и "Сумыгаз", а также "Криворожгаз" и упомянутые выше "Закарпатгаз", "Волыньгаз" и "Черниговгаз".

По данным следствия, подконтрольные Фирташу облгазы покупали газ у подконтрольной ему компании, но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема топлива, а остальные 70% средств разворовывались. Дефицит покрывался за счет того, что топливо изымалось из газотранспортной системы Украины.