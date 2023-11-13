Під контроль "Нафтогазу" перейшов найзахідніший облгаз, що входив до РГК

Газорозподільне підприємство "Закарпатгаз" перейшло під контроль держави і буде працювати у складі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Як повідомляють в Міністерстві енергетики та групі "Нафтогаз", це вже 19-е таке підприємство, яке перейшло в управління держави менш ніж за рік.

Компанія обслуговує 278 тисяч домогосподарств, а також понад 4 тисячі юридичних осіб. Для мешканців Закарпаття тарифи, особові рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними.

Консультації з питань розподілу та споживання газу клієнтам надаватимуть у контакт-центрі за номерами: 066-300-2-888, 098-300-2-888 та 093-300-2-888.

"Повернення державі контролю над газорозподільними мережами – питання національної безпеки. Держава має забезпечити громадянам безперебійне газопостачання, особливо під час війни, коли виклики посилюються. До того ж процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому", - прокоментував міністр Герман Галущенко.

Нагадаємо, що 20 жовтня до групи "Нафтогаз" увійшла компанія "Волиньгаз", що забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель, а 24 жовтня було оголошено про перехід під держконтроль і "Чернігівгазу", що забезпечує доставку палива для майже 360 тисяч домогосподарств.

Йдеться про компанії, що раніше фактично управлялися "Регіональною газовою компанією", афілійованою до бізнесмена Дмитра Фірташа, та працювали під спільним брендом.

Чому облгази перейшли від РГК до держави

У червні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про розкриття схеми, за якою Міненерго передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 мільйрда гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022 року суд заарештував і передав в управління Нацгентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від злочинів (АРМА) корпоративні права 26 міськ- та облгазів. Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи в управління "Чорноморнафтогазу", що входить до групи "Нафтогаз".

В травні 2023 року Служба безпеки України повідомила Фірташу, двом керівникам РГК, керівнику компанії "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів про підозру в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом підозри за цією справою отримали керівники ще двох компаній, а потім ще трьох. Йдеться про "Хмельницькгаз", "Вінницягаз", "Львівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Івано-Франківськгаз" та "Сумигаз", а також "Криворіжгаз" і згадані вище "Закарпатгаз", "Волиньгаз" та "Чернігівгаз".

За даними слідства, підконтрольні Фірташу облгази купували газ у підконтрольної йому ж компанії, але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу палива, а решта 70% коштів розкрадалися. Дефіцит покривався за рахунок того, що паливо відбиралося з газотранспортної системи України.