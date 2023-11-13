Под контроль "Нафтогаза" перешел самый западный облгаз, входивший в РГК

Газораспределительное предприятие "Закарпатгаз" перешло под контроль государства и будет работать в составе Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Как сообщают в Министерстве энергетики и группе "Нафтогаз", это уже 19-е такое предприятие, перешедшее в управление государства менее чем за год.

Компания обслуживает 278 тысяч домохозяйств, а также более 4 тысяч юридических лиц. Для жителей Закарпатья тарифы, личные счета и реквизиты для оплаты останутся неизменными.

Консультации по вопросам распределения и потребления газа будут предоставляться клиентам в контакт-центре по номерам: 066-300-2-888, 098-300-2-888 и 093-300-2-888.

"Возвращение государству контроля над газораспределительными сетями – вопрос национальной безопасности. Государство должно обеспечить гражданам бесперебойное газоснабжение, особенно во время войны, когда вызовы усиливаются. К тому же процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая прошла более 10 лет назад", - прокомментировал министр Герман Галущенко.

Напомним, что 20 октября в группу "Нафтогаз" вошла компания "Волыньгаз", обеспечивающая распределение газа бюджетным организациям и более 250 тысячам домохозяйств, а 24 октября было объявлено о переходе под госконтроль и "Черниговгаза", обеспечивающего доставку топлива для почти 360 тысяч домохозяйств.

Речь идет о компаниях, ранее фактически управлявшихся "Региональной газовой компанией", аффилированной с бизнесменом Дмитрием Фирташем, и работавших под общим брендом.

Почему облгазы перешли от РГК к государству

В июне 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о раскрытии схемы, по которой Минэнерго передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб на 1,488 миллиарда гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление Нацгентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений, (АРМА) корпоративные права 26 гор- и облгазов . Позже Кабинет министров передал арестованные активы в управление "Черноморнефтегаза", входящее в группу "Нафтогаз".

В мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Фирташу, двум руководителям РГК, руководителю компании "Йе Энергия" и пяти главам облгазов о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и отмывании имущества, полученного преступным путем.

Впоследствии подозрения по этому делу получили руководители еще двух компаний, а затем еще трех. Речь идет о "Хмельницкгазе", "Винницагазе", "Львовгазе", "Днепропетровскгазе", "Ивано-Франковскгазе" и "Сумыгазе", "Криворожгазе" и упомянутых выше "Закарпатгазе", "Волыньгазе" и "Черниговгазе".

По данным следствия, подконтрольные Фирташу облгазы покупали топливо у подконтрольной ему компании, но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема, а остальные 70% средств разворовывались. Дефицит покрывался за счет того, что газ изымался из трубопроводной системы Украины.