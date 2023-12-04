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"Нафтогаз" получил контроль уже над 23-м облгазом
В состав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" перешло газораспределительное предприятие "Тернопольгаз". Как сообщают в НАК и Министерстве энергетики, это уже 23-й облгаз, перешедший в управление государства.
"Тернопольгаз" обслуживает около 200 тысяч частных домохозяйств и 3 тысячи юридических лиц. При переходе в "Нафтогаз" личные счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг для жителей Тернопольской области останутся неизменными.
По вопросам распределения газа граждан призывают обращаться в контакт-центр по номерам: 097-0-519-904, 095-0-519-904, 035-2-519-904 и 0-800-500-904.
Напомним, что в конце ноября в управление "Нафтогаза" перешли компании "Ровногаз", "Запорожгаз" и "Черновцыгаз", а перед этим – "Закарпатгаз". В октябре НАК получил контроль над "Черниговгазом" и "Волыньгазом".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Речь идет о компаниях, ранее фактически управлявшихся "Региональной газовой компанией", связанной с бизнесменом Дмитрием Фирташем, и работавших под общим брендом.
Эти активы были арестованы по делу Государственного бюро расследований о схеме, по которой Минэнерго передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование, чем нанесло государству ущерб на 1,488 миллиарда гривен.
В мае 2022 года компании были переданы в управление "Черноморнефтегаза", входящее в группу "Нафтогаз". Однако отметим при этом, что "Тернопольгаз" в упомянутый перечень компаний из группы РГК не входил. Акции его и нескольких газораспределительных компаний были правительством переданы "Нафтогазу" уже в феврале 2023 года.
Предусмотрено, что все переданные государству облгазы будут интегрированы в специально созданное ООО "Газораспределительные сети Украины". По состоянию на конец ноября "Газсети" имели уже 17 филиалов по стране и снабжали топливом 7,7 миллиона клиентов.