НКРЭКУ предупреждает: оплата коммунальных услуг оккупационным предприятиям не будет считаться оплатой

Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг предупреждает жителей оккупированных Россией территорий, что оплата ими энергетических и коммунальных услуг в пользу оккупационных структур не будет иметь никаких последствий в смысле зачисления этих средств легальным поставщикам услуг.

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Комиссия отмечает, что в последнее время в СМИ активно распространяются сообщения о введении самопровозглашенными руководителями электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий, работающих на оккупированных территориях, механизма оплаты за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ, снабжение водой и водоотводом для бытовых и небытовых потребителей.

При этом представители оккупационных властей либо собирают с населения наличные якобы для оплаты за предоставленные услуги, либо направляют перечисление средств на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий Национального банка Украины.

"НКРЭКУ предупреждает потребителей, что перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационным властям банковских учреждений или уплата наличными не засчитывается как оплата", - подчеркивает регулятор.

В ведомстве отмечают, что оплата за указанные услуги должна производиться исключительно на счета электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытые установленным законодательством Украины способом.

Таким образом, в ведомстве дают понять, что после деоккупации соответствующих территорий с жителей все равно потребуют заплатить за эти услуги легальным предприятиям, а если они уже платили за это оккупантам - то заплатить еще раз.

Отметим, что начисление оплаты за коммунальные услуги ныне может быть приостановлено только на местном уровне, а на государственном уровне был лишь принят закон о запрете во время военного положения принудительно взимать соответствующие долги с потребителей.

При этом еще в начале марта Кабинет министров запретил с 24 февраля на период военного времени начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений и процентов на задолженность, образованную за несвоевременную или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, правительство запретило прекращать предоставление таких услуг в случае их неоплаты или неполной оплаты.

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