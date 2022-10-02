ОПЕК+ рассмотрит вариант сократить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей, — Bloomberg

Входящие в ОПЕК+ страны рассмотрят возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день. Обсуждение этого вопроса намечено на 5 сентября.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов ОПЕК+.

Такой вопрос выносят на обсуждение, потому что в ОПЕК+ считают, что развитие мировой экономики замедляется более стремительно, чем прогнозировалось.

В Bloomberg отмечают, что цена на нефть марки Brent поднялась выше 125 долларов за баррель после вторжения России в Украину в феврале. С этого момента она упала до 85 долларов, уменьшив впечатляющую прибыль, которую получили Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и другие члены организации.

Страны ОПЕК+, в которую входят 23 государства, должны встретиться в среду, 5 сентября, в своей штаб-квартире в Вене. Организация уже долгое время проводила собрания ежемесячно в режиме онлайн, но теперь решила организовать встречу физически.

При этом еще в июле принц Саудовской Аравии (член ОПЕК+) Мухаммед бин Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года с текущих 12 миллионов.

Впоследствии ситуация на рынке нефти начала меняться. В частности, министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза по экспорту российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря.

Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.