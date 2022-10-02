ОПЕК+ розгляне варіант скоротити видобуток нафти на понад 1 млн барелів, — Bloomberg

Країни, що входять до ОПЕК+, розглянуть можливість скорочення видобутку нафти більш ніж на 1 мільйон барелів на день. Обговорення цього питання заплановано на 5 вересня.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на делегатів ОПЕК+.

Таке питання виносять на обговорення, тому що в ОПЕК+ вважають, що розвиток світової економіки сповільнюється більш стрімко, ніж прогнозувалося.

В Bloomberg зазначають, що ціна на нафту марки Brent піднялася вище 125 доларів за барель після вторгнення Росії в Україну в лютому. Відтоді вона впала до 85 доларів, зменшивши вражаючий прибуток, який отримали Саудівська Аравія, Росія, Об’єднані Арабські Емірати та інші члени організації.

Країни ОПЕК+, в яку входять 23 держави, мають зустрітися в середу, 5 вересня, у своїй штаб-квартирі у Відні. Організація вже тривалий час проводила збори щомісяця в режимі онлайн, але тепер вирішила організувати зустріч фізично.

При цьому ще в липні принц Саудівської Аравії (член ОПЕК+) Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів.

Однак згодом ситауація на ринку нафти почала змінюватися. Зокрема, міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо експорту російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня.

Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.