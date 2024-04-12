Оптовые цены на бензин в Украине приближаются к отметке 50 грн за литр

Цены на оптовые партии бензина в Украине приближаются к отметке 50 гривен за литр. Увеличение стоимости горючего спровоцировано внешними факторами, такими как состояние на внешнем рынке и изменения обменного курса гривны к доллару.

Об этом пишет Enkorr.

По информации от Консалтинговой группы "А-95", в марте средняя цена на оптовые партии бензина марки А-95 выросла на 2,49 грн/л, достигнув 49,27 грн/л за первые 10 дней апреля.

Динамика средних цен на бензин марки А-95 грн/л. Скриншот

Европейские котировки за этот период увеличились на 36 долларов за тонну, что эквивалентно приросту на 1,27 грн/л, в то время как валютный курс изменился на 0,85 грн за доллар.

В марте цены на бензин в Украине росли быстрее, чем в Европе. Однако с начала года европейские цены поднялись на 177 долларов за тонну (6,23 грн/л) по сравнению с украинскими 4,87 грн/л, оставляя простор для дальнейшего роста цен.

На западе страны цены на бензин марки А-95 варьируются от 48,55 до 50,45 грн/л, с самой низкой ценой в ОККО (48,55 грн/л, Львов). На юге цены колеблются от 47,25 до 47,5 грн/л с самой низкой ценой в "Энергия Трейд" (47,25 грн/л).

По словам импортеров, на юге наблюдается снижение предложений бензина из-за задержек в поставках из Молдовы, хотя импорт бензина из Румынии и Молдовы в апреле значительно вырос, увеличившись на 54% и 45% соответственно.

"Объемы новых партий ресурса будут ограниченными, а цены, скорее всего, выше. Все зависит от спроса и предложений на рынке по другим направлениям", - комментирует Алексей Дронников, генеральный директор "УНТК".

Добавим, что в конце прошлой недели (25-31 марта) цены на бензин и дизтопливо на АЗС ОККО и WOG выросли на 50 коп./л до 57,99. Это может стать причиной роста цен топлива в других сетях.

В конце прошлой недели нефть существенно подорожала, завершив март восходящим трендом, учитывая перспективы сохранения курса ОПЕК+ к сокращению добычи, а также перспектив украинских атак по российской нефтеперерабатывающей промышленности. Рост цен также стимулировали сокращение буровых башен в США и рост загрузки американских нефтеперерабатывающих заводов.

Источник фото: ua.depositphotos.com