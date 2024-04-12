Гуртові ціни на бензин в Україні наближаються до позначки 50 грн за літр

Ціни на оптові партії бензину в Україні наближаються до позначки у 50 гривень за літр. Збільшення вартості пального спровоковане зовнішніми факторами, такими як стан на зовнішньому ринку та зміни в обмінному курсі гривні до долара.

Про це пише Еnkorr.

За інформацією від Консалтингової групи "А-95", у березні середня ціна на гуртові партії бензину марки А-95 зросла на 2,49 грн/л, досягнувши 49,27 грн/л у перші 10 днів квітня.

Динаміка середніх цін на бензин марки А-95, грн/л. Скріншот

Європейські котирування за цей період збільшилися на 36 доларів за тонну, що еквівалентно приросту на 1,27 грн/л, тоді як валютний курс змінився на 0,85 грн за долар.

У березні ціни на бензин в Україні зростали швидше, ніж в Європі. Однак, з початку року європейські ціни піднялися на 177 доларів за тонну (6,23 грн/л), порівняно з українськими 4,87 грн/л, залишаючи простір для подальшого зростання цін.

Видання пише, що на заході країни ціни на бензин марки А-95 варіюються від 48,55 до 50,45 грн/л, з найнижчою ціною в ОККО (48,55 грн/л, Львів). На півдні ціни коливаються від 47,25 до 47,5 грн/л, з найнижчою ціною в "Енергія Трейд" (47,25 грн/л).

За словами імпортерів, на півдні спостерігається зниження пропозицій бензину через затримки в поставках з Молдови, хоча імпорт бензину з Румунії та Молдови в квітні значно зріс, збільшившись на 54% та 45% відповідно.

"Обсяги нових партій ресурсу будуть обмеженими, а ціни, швидше всього, — вищими. Все залежить від попиту й пропозицій на ринку з інших напрямків", — коментує Олексій Дронніков, генеральний директор "УНТК".

Додамо, наприкінці минулого тижня (25-31 березня) ціни на бензин та дизпаливо на АЗС ОККО та WOG зросли на 50 коп./л до 57,99. Це може стати причиною зростання цін пальне на інших мережах.

В кінці минулого тижня нафта суттєво подорожчала, завершивши березень висхідним трендом, з огляду на перспективи збереження курсу ОПЕК+ до скорочення видобутку, а також перспектив українських атак по російській нафтопереробній промисловості. Зростання цін також стимулювали скорочення бурових веж в США і зростання завантаження американських нафтопереробних заводів.

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