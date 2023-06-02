Из-за рисков БПЛА российский порт Тамань остановит экспорт сжиженного газа - Reuters

Российский черноморский порт Тамань планирует приостановить отгрузку сжиженного газа (LPG) из-за рисков, связанных с атаками беспилотников.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

С конца мая Россия все чаще подвергается атакам БПЛА, в том числе на Москву, нефтеперерабатывающие заводы на юге России и состав топлива.

Поэтому железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозку грузов в сторону Тамани. На этот порт приходится около 7,5% от общего российского экспорта LPG.

"Три источника, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что Тамань приостановит переработку сжиженного газа, также известного как пропан и бутан, из-за взрывоопасной природы топлива. Все источники говорили на условиях анонимности из-за деликатности ситуации", — говорится в сообщении.

Работу приостановят, когда отгрузят запасы, которые сейчас находятся в порту. По официальным данным, в январе-мае железнодорожные поставки сжиженного газа в порт Тамань от российских и казахстанских поставщиков составили 192 тыс тонн. За 2022 год порт отгрузил 328 тыс тонн российского и казахского LPG.

Напомним, что недавно Казахстан решил запретить перевозку нефтепродуктов в порт Тамань после того, как там возник пожар.

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