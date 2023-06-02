Через ризики БПЛА російський порт Тамань зупинить експорт зрідженого газу - Reuters

Російський чорноморський порт Тамань планує призупинити відвантаження зрідженого газу (LPG) через ризики, пов’язані з атаками безпілотників.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

З кінця травня Росія все частіше зазначає атак БПЛА, у тому числі на Москву, нафтопереробні заводи на півдні Росії та склади з паливом.

Через це залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у бік Тамані. На цей порт припадає близько 7,5% загального російського експорту LPG.

"Три джерела, які безпосередньо знайомі з ситуацією, повідомили Reuters, що Тамань призупинить переробку зрідженого газу, також відомого як пропан і бутан, через вибухонебезпечну природу палива. Усі джерела говорили на умовах анонімності через делікатність ситуації", — йдеться в повідомленні.

Роботу призупинять, коли відвантажать запаси, що зараз знаходяться в порту. За офіційними даними, в січні-травні залізничні поставки зрідженого газу до порту Тамань від російських і казахстанських постачальників склали 192 тис тонн. За 2022 рік порт відвантажив 328 тис тонн російського та казахського LPG.

Нагадаємо, що нещодавно Казахстан вирішив заборонити перевезення нафтопродуктів до порту Тамань після того, як там виникла пожежа.

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