Санкции заработали: "Лукойл" может закрыть нефтеперерабатывающие заводы

Вторая по величине в России нефтяная компания и шестая по величине частная нефтяная компания в мире "Лукойл" заявила, что может закрыть свои заводы из-за избытка мазута, который некуда девать.

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Об этом глава компании Вагит Алекперов сообщил в письме вице-премьеру Александру Новаку, передает российское издание "Коммерсантъ".

Алекперов объяснил, что из-за санкций в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, в хранилищах образовался избыток данного топлива.

Эти объемы "Лукойл" не знает куда девать, у компании не хватает мощностей для его хранения. Алекперов заявил, что "Лукойл" готовится закрывать свои заводы по этой причине, и чтобы этого не допустить, как считает, глава компании, мазут нужно направить на ТЭЦ в качестве топлива. Такое предложение Алекперов сделал еще 25 марта, но решения по этому вопросу по состоянию на 7 апреля нет.

Известно, что Минприроды РФ негативно высказалось по предложению "Лукойла".

В "Лукойле" не уточнили, когда именно им придется остановить заводы, если проблему не решат.

Напомним, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада уже отказались от российской нефти. Позднее к ним присоединилась и Австралия.

В свою очередь руководство государств Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос о применении нефтяного эмбарго на Российскую Федерацию из-за ее войны против Украины. В добавок крупнейшие нефтесервисные компании начали уходить из России.

Фото: ua.depositphotos.com