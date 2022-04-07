Санкції запрацювали: "Лукойл" може закрити нафтопереробні заводи

Друга за величиною в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія у світі "Лукойл" заявила, що може закрити свої заводи через надлишок мазуту, який нема куди подіти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це глава компанії Вагіт Алекперов повідомив у листі до віцепрем'єра Олександра Новака, передає російське видання "Коммерсантъ".

Алекперов пояснив, що через санкції у переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, у сховищах утворився надлишок даного палива.

Ці обсяги "Лукойл" не знає, куди подіти, у компанії не вистачає потужностей для зберігання нафтопродукту. Алекперов заявив, що "Лукойл" готується закривати свої заводи з цієї причини, і щоб цього не допустити, як вважає голова компанії, мазут потрібно направити на ТЕЦ як паливо. Таку пропозицію Алекперов зробив ще 25 березня, але рішення щодо цього питання станом на 7 квітня немає.

Відомо, що Мінприроди РФ негативно висловилося на пропозицію "Лукойлу".

У "Лукойлі" не уточнили, коли саме вони будуть вимушені закрити заводи, якщо проблему не вирішать.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада вже відмовилися від російської нафти. Пізніше до них приєдналася Австралія.

У свою чергу керівництво держав Європейського Союзу планує розглянути питання щодо застосування нафтового ембарго на Російську Федерацію через її війну проти України. На додаток найбільші нафтосервісні компанії почали йти з Росії.

Фото: ua.depositphotos.com