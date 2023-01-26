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Ситуация в энергосистеме после ракетной атаки РФ стабилизирована, проблемы остаются в Одесской области
Ситуацию в энергосистеме Украины уже стабилизировали после очередной ракетной атаки россиян, самые большие проблемы остаются в Одесской области.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Сегодня был действительно тяжелый день. Всю ночь продолжалась атака дронами, днем враг обстрелял энергетическую инфраструктуру ракетами. Погибли многие люди, к сожалению. Погиб и наш коллега, еще двое сотрудников нашей компании получили ранения", - отметил он.
По его словам, в Одесской области заживлена критическая инфраструктура, энергетики приступают к заживлению потребителей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В других регионах страны ситуация уже стабилизирована, мы перешли к отключениям по графикам. И это при том, что сегодня был массированный обстрел, в частности, пострадали несколько магистральных подстанций", - добавил он.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 26 января армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
В частности, в Одесской области зафиксировано попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.
В Винницкой области российская ракета также попала в объект энергетической инфраструктуры.