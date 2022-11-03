Украина начала импорт арктического дизтоплива

Первые партии арктического дизельного топлива поступили на украинский рынок в октябре. Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

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Сеть АЗС WOG в октябре импортировала 500 т автомобильных партий арктического дизельного горючего класса 2 из Польши. Компания планирует продавать это топливо на своих станциях в наиболее холодные периоды зимы в качестве горючего с улучшенными характеристиками "ДТ Mustang".

Особенность этого вида ДТ состоит в том, что предельная температура его фильтрации не превышает -32°C.

Ранее директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отмечал, что предложения на рынке есть, но цены на "арктику" на 150-200 долл./т выше чем на зимнюю марку.

Он подчеркнул, что горючее в Украине будет, но цена на него будет рыночная, спрогнозировать ее пока невозможно, особенно учитывая вызовы времени.

Напомним, в Украине цены на горючее в опте продолжают расти вслед за нефтяными котировками на мировых рынках, однако системные операторы АЗС продолжают сдерживать цены на стелах. Из-за этого новые импортеры, завозящие горючее автонормами, могут уйти с рынка.

Такие системные операторы как ОККО и WOG все же несколько подняли цены на топливо в рознице, сократив скидки для своих клиентов, оставив неизменными цены на стелах АЗС.