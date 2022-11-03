Україна розпочала імпорт арктичного дизпалива

Перші партії арктичного дизельного пального надійшли на український ринок у жовтні. Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

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Мережа АЗС WOG в жовтні імпортовала 500 т автомобільних партій арктичного дизельного пального класу 2 із Польщі. Компанія планує продавати це паливо на своїх станціях у найбільш холодні періоди зими в якості пального з покращеними характеристика "ДП Mustang".

Особливість цього виду ДП в тому, що гранична температура його фільтрації не перевищує -32°C.

Раніше директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначав, що пропозиції на ринуку є, але ціни на "арктику" на 150-200 дол./т вище ніж на зимову марку.

Він підкреслив, що пальне в Україні буде, але ціна на нього буде ринкова, спрогнозувати її наразі неможливо, особливо враховуючи виклики часу.

Нагадаємо, в Україні ціни на пальне в гурті продовжують зростати вслід за нафтовими котируваннями на світових ринках, однак системні оператори АЗС продовжують стримувати ціни на стелах. Через це нові імпортери, котрі завозять пальне автонормами можуть піти з ринку.

Такі системні оператори як ОККО та WOG все ж дещо підняли ціни на пальне в роздріб, скоротивши знижки для своїх клієнтів, при цьому залишивши незмінними ціни на стелах АЗС.