"Укргаздобыча" запустила скважину под населенным пунктом: сколько дает газу

Компания "Укргаздобыча", входящая в Группу "Нафтогаз", успешно запустила новую скважину, способную добывать 274 тысяч кубометров газа ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Уникальность этой скважины состоит в том, что она находится непосредственно под населенным пунктом.

В то же время, благодаря современному оборудованию и передовым технологиям, специалисты пробурили скважину с отклонением от вертикали более 1300 метров за четыре месяца. Указывается, что геофизические исследования в условиях значительного угла наклона скважины позволили определить глубину залегания газоносных пластов.

Запуск новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%. Уже в августе планируется ввод в эксплуатацию еще одной скважины.

Прогноз по добыче газа в этом году

Группа "Нафтогаз" прогнозирует, что государственные газодобывающие компании в 2024 году нарастят добычу газа, которая может составить около 15 млрд кубометров газа.

Глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев отметил, что этот объем добычи позволит обеспечить все слои населения и всех потребителей социальной категории.

"Мы увеличиваем добычу. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей так называемой категории ПСО – социальной категории", – рассказал он.