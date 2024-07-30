"Укргазвидобування" запустило свердловину під населеним пунктом: скільки дає газу

Компанія "Укргазвидобування", що входить до Групи “Нафтогаз”, успішно запустила нову свердловину, здатну видобувати 274 тисячі кубометрів газу щодня. Про це повідомили у пресслужбі “Нафтогазу”.

Унікальність цієї свердловини полягає в тому, що вона розташована безпосередньо під населеним пунктом.

Водночас завдяки сучасному обладнанню та передовим технологіям, фахівці пробурили свердловину з відхиленням від вертикалі понад 1300 метрів за чотири місяці. Зазначається, що геофізичні дослідження в умовах значного кута нахилу свердловини дозволили визначити глибину залягання газоносних пластів.

Запуск нової свердловини збільшив добовий видобуток газу на родовищі на 17%. Вже у серпні планується введення в експлуатацію ще однієї свердловини.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.