В "Укрнафте" рассказали, что делать с талонами "Авиас" ранее приобретенными у компании

Компания "Укрнафта" разработает процедуру возврата средств скретч-карты, которые ранее были приобретены компаниями и водителями у компании "Укрнафта-Снаб". Об этом сообщает пресс-служба Укрнефти.

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"Клиенты юридические и физические лица, купившие скретч-карты "Авиас" у компании "Укрнафта-Постач", смогут получить уплаченные за эти скретч-карты денежные средства. Вскоре компания предложит форму и процедуру для их возврата", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, военные и потребители критической инфраструктуры в случае необходимости смогут заправиться горючим на АЗС "Укрнафты" по скретч-картам Авиас. Таким образом.

Напомним, что 5 ноября Ставка верховного главнокомандующего решила на время военного положения изъять в качестве военного имущества акции "Укрнафты" и "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), которые не принадлежали государству. Обе компании возглавил Сергей Корецкий.

До изъятия 500 АЗС под брендом "Укрнафта" работали в составе контролируемой группой "Приват", группы "Авиас", которая была крупнейшим игроком на рынке топливного ритейла и объединяла более 1500 АЗС, работавших под разными брендами и продающих топливо через систему безналичного. расчета "Авиас"

23 декабря "Укрнефть" объявила о приостановлении партнерской программы по обслуживанию топливных карт "Авиас". А 22 февраля заявила о начале выпуска собственных топливных талонов. Приобрести талоны компании могут только военные, потребители критической инфраструктуры, а также юридические лица. Однако в компании уверяют, что в ближайшее время купить талоны смогут все желающие.