В "Укрнафті" розповіли що робити з талонами "Авіас" раніше придбаними у компанії

Компанія “Укрнафта” розробить процедуру повернення коштів скретч-картки, котрі раніше були придбані компаніями та водіями у компанії “Укрнафта-Постач”. Про це повідомляє прес-служба Укрнафти.

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"Клієнти юридичні та фізичні особи, які придбали скретч-картки "Авіас" в компанії "Укрнафта-Постач", зможуть отримати сплачені за ці скретч-картки грошові кошти. Незабаром компанія запропонує форму та процедуру для їх повернення", - сказано в повідомленні.

Разом з цим, військові та споживачі критичної інфраструктури в разі необхідності зможуть заправитися пальним на АЗС "Укрнафти" за скретч-картками Авіас. Таким чином.

Нагадаємо, що 5 листопада Ставка верховного головнокомандувача вирішила на час воєнного стану вилучити як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (Кременчуцький НПЗ), які не належали державі. Обидві компанії очолив Сергій Корецький.

До вилучення 500 АЗС під брендом "Укрнафта" працювали у складі контрольованою групою "Приват", групи "Авіас", котра була найбільшим гравцем на ринку паливного ритейлу та об'єднувала понад 1500 АЗС, що працювали під різними брендами та продавали пальне через систему безготівкового розрахунку "Авіас".

23 грудня "Укрнафта" оголосила про призупинення партнерської програми з обслуговування паливних карток "Авіас". А 22 лютого заявила про початок випуску власних паливних талонів. Наразі придбати талони компанії можуть лише військові, споживачі критичної інфраструктури, а також юридичних осіб. Однак в компанії запевняють, що найближчим часом купити талони зможуть всі бажаючі.