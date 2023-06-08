В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС

Несмотря на подрыв оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе станции стабильный.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на 11:00, 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составляет 12,9 м.

"В пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,6 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

В ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

В "Энергоатоме" предупредили, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

В свою очередь МАГАТЭ заверяло, что следит за ситуацией, а прямых рисков для ядерной безопасности станции нет.