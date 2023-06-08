У "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

Попри підрив окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою. Рівень води у ставку-охолоджувачі станції стабільний.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Станом на 11:00 8 червня рівень води у Каховському водосховищі становить 12,9 м.

"У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,6 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції",- йдеться у повідомленні.

У "Енергоатомі" нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

У ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

В "Енергоатомі" попередили, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Своєю чергою МАГАТЕ запевняло, що стежить за ситуацією, а прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає.