В Германии запустили в работу второй LNG-терминал

В северо-восточной части Германии, в Любмине на Балтийском море, начал работу второй в стране LNG-терминал для приема сжиженного природного газа. Об этом сообщила немецкая национальная и международная телевизионная новостная служба Tagesschau.

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В торжественном открытии принял участие канцлер Олаф Шольц, в его присутствии операторы завода получили лицензию на эксплуатацию.

"Эту зиму мы переживем, дома все это замечают, газоснабжение не пострадало. В Германии также не было экономического кризиса", - сказал канцлер.

Газ уже подается в рамках тестовой эксплуатации терминала. Согласно предварительной информации, зимой 2023/24 Германия намерена покрыть около трети своих предварительных потребностей в газе с помощью плавучих LNG-терминалов. Третий терминал в Брунсбюттеле планируют открыть в ближайшее время.

Первый немецкий LNG-терминал был открыт в Вильгельмсгафене в декабре. В первые дни января танкер Maria Energy прибыл в этот терминал. Судно доставило около 170 000 куб. м сжиженного газа из США.

Германия запускает LNG-терминалы с целью избавиться от зависимости от российского газа. Страна подготовилась к прекращению поставок российского газа и ввела дополнительные меры по экономии энергоносителя.