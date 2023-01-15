У Німеччині запустили в роботу другий LNG-термінал

У північно-східній частині Німеччини, у Любміні на Балтійському морі розпочав роботу другий в країні LNG-термінал для приймання зрідженого природного газу. Про це повідомила німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин Tagesschau.

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В урочистому відкритті взяв участь канцлер Олаф Шольц, у його присутності оператори заводу отримали ліцензію на експлуатацію.

"Цю зиму ми переживемо, вдома всі це помічають, газопостачання не постраждало. У Німеччині також не було економічної кризи", — сказав канцлер.

Газ вже подається в рамках тестової експлуатації терміналу. Згідно з попередньою інформацією, взимку 2023/24 Німеччина має намір покрити близько третини своїх попередніх потреб у газі за допомогою плавучих LNG-терміналів. Третій термінал у Брунсбюттелі планують відкрити найближчим часом.

Перший німецький LNG-термінал був відкритий у Вільгельмсгафені в грудні. В перші дні січня танкер Maria Energy прибув в цей термінал. Судно доставило приблизно 170 000 куб.м скрапленого газу із США.

Німеччина запускає LNG-термінали з метою позбутися залежності від російського газу. Країна підготувалася до припинення поставок російського газу та запровадила додаткові заходи для економії енергоносія.