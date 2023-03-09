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В Киеве полностью возобновили электроснабжение, однако 30% домов пока без отопления, – Кличко
В Киеве после утренней российской атаки 9 марта потребителям возобновили электроснабжение в полном объеме, однако работы по восстановлению теплоснабжения еще продолжаются. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
По его словам, в настоящее время 30% домов находятся без отопления. Восстановить тепло в полном объеме планируется в течение суток.
Также Кличко рассказал, что более половины котельных в Киеве переключили на альтернативные источники электроснабжения.
А Александровскую клиническую больницу, которая осталась без отопления и горячей воды, переподключают к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо и генераторы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Такая модульная котельная способна непрерывно снабжать теплом в течение недели в случае длительного отсутствия централизованного теплоснабжения", - отметил городской голова.
Напомним, что утром 9 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, в Киеве был поврежден один объект. В ряде украинских регионов применяли аварийные отключения электроэнергии.