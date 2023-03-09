У Києві повністю відновили електропостачання, однак 30% домівок поки без опалення, – Кличко

У Києві після ранкової російської атаки 9 березня споживачам відновили електропостачання у повному обсязі, однак роботи з відновлення теплопостачання ще тривають. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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За його словами, наразі 30% домівок перебувають без опалення. Відновити тепло в повному обсязі плануються протягом доби.

Також Кличко розповів, що більше половини котелень Києві переключили на альтернативні джерела електропостачання.

А Олександрівську клінічну лікарню, яка залишилася без опалення та гарячої води, перепідключають до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВТ. Разом із котельнями в медзаклад доставили дизпаливо та генератори.

"Така модульна котельня здатна безперервно постачати тепло протягом тижня у випадку тривалої відсутності централізованого теплопостачання", – зазначив міський голова.

Нагадаємо, що вранці 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, в Києві було пошкоджено один об‘єкт. У низці українських регіонів застосовували аварійні відключення електроенергії.