В Украине построят завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива

НАЭК "Энергоатом" и компания Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива, которые сейчас производятся в США.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что такие договоренности были достигнуты во время состоявшейся в Вашингтоне встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с президентом и исполнительным директором компании Holtec International Крисом Сингхом.

"С такими профессиональными партнерами, как Holtec International, возрождение украинской атомной энергетики является не просто нашей целью, а реальностью. Мы благодарны партнерам за веру в важность ядерной энергии для устойчивого будущего и успеха Украины", – подчеркнул Галущенко.

Крис Сингх в свою очередь отметил, что Украина после Победы может стать энергетическим хабом Европы.

"Потенциал Украины в сфере ядерной энергетики является лучшим в регионе. Наша компания была и остается вашим надежным партнером", – отметил он.

Сейчас сотрудничество Holtec International и НАЭК "Энергоатом" имеет практический результат - построено единственное в мире уникальное по своим характеристикам Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) .

Отработанное ядерное топливо хранится в ЦХОЯТ по технологии "сухого" хранения. Эта технология лицензирована органом регулирования ядерной и радиационной безопасности США (US NRC), имеет все необходимые технические решения для обеспечения такой безопасности при транспортировке и хранении отработанного топлива, а также успешно апробирована в США, Испании, Великобритании и других государствах.

Объект был успешно достроен еще до начала полномасштабной войны и введен в эксплуатацию. В него уже загружено отработанное ядерное топливо из украинских АЭС.

Использование Украиной собственного ЦХОЯТ экономит бюджету около 200 млн дол. США каждый год.

Также в совместных планах "Энергоатома" и компании Holtec International - строительство в Украине завода, на котором будет производиться основное оборудование малого модульного реактора по технологии Holtec SMR. Этот завод должен обеспечить не только строительство мощностей ММР в Украине, но и стать хабом для экспорта этой технологии в другие страны Европы.

Весной 2023 года "Энергоатом" и Holtec International подписали Соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов Holtec, которым предусмотрено строительство в Украине малых модульных реакторов.