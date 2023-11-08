В Україні побудують завод із виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива

НАЕК "Енергоатом" та компанія Holtec International планують побудувати в Україні завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що таких домовленостей було досягнуто під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з президентом та виконавчим директором компанії Holtec International Крісом Сінгхом, яка відбулася у Вашингтоні.

"З такими професійними партнерами, як Holtec International, відродження української атомної енергетики є не просто нашою метою, а реальністю. Ми вдячні партнерам за віру у важливість ядерної енергії для сталого майбутнього й успіху України", – підкреслив Галущенко.

Кріс Сінгх своєю чергою зазначив, що Україна після Перемоги може стати енергетичним хабом Європи.

"Потенціал України у сфері ядерної енергетики є найкращим в регіоні. Наша компанія була та залишається вашим надійним партнером", – зауважив він.

Наразі співпраця Holtec International та НАЕК "Енергоатом" має практичний результат - побудовано єдине у світі унікальне за своїми характеристиками Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у ЦСВЯП за технологією "сухого" зберігання. Ця технологія ліцензована органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки США (US NRC), має всі необхідні технічні рішення для забезпечення такої безпеки при транспортуванні та зберіганні відпрацьованого палива, а також успішно апробована у США, Іспанії, Великій Британії та інших державах.

Об’єкт був успішно добудований ще до початку повномасштабної війни та введений в експлуатацію. До нього вже завантажено відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС.

Використання Україною власного ЦСВЯП заощаджує бюджету близько 200 млн дол. США щороку.

Також у спільних планах "Енергоатому" і компанії Holtec International - будівництво в Україні заводу, на якому виготовлятиметься основне обладнання малого модульного реактора за технологією Holtec SMR. Цей завод має забезпечити не тільки будівництво потужностей ММР в Україні, але й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн Європи.

Навесні 2023 року "Енергоатом" та Holtec International підписали також Угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів Holtec, якою передбачено будівництво в Україні малих модульних реакторів.