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В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда вместо аварийных снова будут применять плановые отключения света
Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории через 1-2 дня выйдут на свою нормальную плановую мощность. После этого можно будет перевести потребителей вместо аварийных на плановые графики отключения электроснабжения.
Об этом 25 ноября сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".
"Самый сложный этап после этой атаки наша энергосистема уже прошла. Все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза. Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают", - отметил Кудрицкий.
Он добавил, что если будут новые атаки на объекты энергосистемы, то "Укрэнерго" будет действовать так же, как сейчас. Председатель правления НЭК уверен, что украинским энергетикам удастся возобновлять поставки э/э снова и снова. При этом скорость обновления зависит от масштабов разрушений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.
В частности, около суток 70% столицы оставались без света. Кроме того, из-за российских ракетных ударов по всему Киеву приостанавливали водоснабжение.