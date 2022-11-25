В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда вместо аварийных снова будут применять плановые отключения света

Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории через 1-2 дня выйдут на свою нормальную плановую мощность. После этого можно будет перевести потребителей вместо аварийных на плановые графики отключения электроснабжения.

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Об этом 25 ноября сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"Самый сложный этап после этой атаки наша энергосистема уже прошла. Все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза. Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают", - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что если будут новые атаки на объекты энергосистемы, то "Укрэнерго" будет действовать так же, как сейчас. Председатель правления НЭК уверен, что украинским энергетикам удастся возобновлять поставки э/э снова и снова. При этом скорость обновления зависит от масштабов разрушений.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.

В частности, около суток 70% столицы оставались без света. Кроме того, из-за российских ракетных ударов по всему Киеву приостанавливали водоснабжение.