Вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за ракетных обстрелов

Из-за массированных и регулярных ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время выступления на пресс-конференции.

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"К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны. Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", – рассказал Витренко.

Он добавил, что когда "Нафтогаз" полностью получит в управление сеть АЗС, тогда госкомпания сможет присоединиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать стабильность. Он уточнил, что чтобы решить вопрос дефицита топлива, нужно решить проблему с логистикой, тогда "Нафтогаз" сможет получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов.

Известно, что "базой" для нового оператора "Нафтогаза" станет национализированная сеть АЗС Glusco, состоящая из 172 заправочных станций, а также АЗС "Укрнафты", где у "Нафтогаза" мажоритарная доля.

Следует отметить, что в начале июня поставки бензина и дизельного топлива в Украину существенно увеличились и пик топливного кризиса прошел, однако дефицит все еще сохраняется преимущественно в восточных областях.