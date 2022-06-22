Вся нафтопереробна галузь України не працює через ракетні обстріли

Через масовані та регулярні ракетні обстріли з боку російських окупантів вся нафтопереробна галузь України не працює. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час виступу на пресконференції.

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"На жаль, ці удари почалися фактично з перших днів війни. Вся нафтопереробка в Україні зараз не працює через масовані атаки агресора, і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає дефіцит", - розповів Вітренко.

Він додав, що коли "Нафтогаз" повністю отримає в управління мережу АЗС, тоді держкомпанія зможе приєднатися до вирішення проблем на ринку пального та забезпечуватиме стабільність. Він уточнив, що для вирішення питання дефіциту палива потрібно вирішити проблему з логістикою, тоді "Нафтогаз" зможе отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів.

Відомо, що "базою" для нового оператора "Нафтогазу" стане націоналізована мережа АЗС Glusco, що складається зі 172 заправних станцій, а також АЗС "Укрнафти", де "Нафтогаз" має мажоритарну частку.

Слід зазначити, що на початку червня постачання бензину та дизельного палива в Україну суттєво збільшилося і пік паливної кризи пройшов, проте дефіцит все ще зберігається переважно у східних областях.