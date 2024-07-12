Жители киевских элитных многоэтажек не платят за отопление и горячую воду

Жители девяти элитных многоэтажек в центре Киева должны почти 3,5 млн грн за отопление и горячую воду.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

По его словам, задолженность за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления продолжает расти. За отопительный сезон 2023/2024 этот долг увеличился на 800 млн грн или на 13%.

Как отметил Лопатин, при этом основную часть задолжали 16% домохозяйств.

"Большая часть долга, а именно 4,5 млрд грн, приходится на 16% от общего количества клиентов "Киевтеплоэнерго", общее количество которых около 1 млн. Гражданам, которые системно не платят за услуги, не обращаются, чтобы заключить рассрочку, начислена пеня. Она отражена в квитанциях за июнь", - подчеркнул Лопатин.

Элитные дома среди ТОП-должников

По данным "Киевтеплоэнерго", среди ТОП-должников следующие дома:

Так, в Печерском районе насчитывается более 247 должников, по которым в собственности числятся две или более квартир. У каждого из них есть задолженность за потребленную горячую воду и отопление более 25 тыс. грн.

Как сообщают в "Киевтеплоэнерго", в жилом доме по бульв. Леси Украинки, 23 (Печерский район) должниками за отопление являются 89% собственников квартир. Общая задолженность жильцов дома на 1 июля – 1,6 млн грн.

В жилом доме по ул. Сечевых Стрельцов, 50-52-А (Шевченковский район), должниками за отопление являются 59% владельцев квартир. Общая задолженность жильцов дома на 1 июля составляет 1,3 млн грн.

В Киеве вводят штрафы для должников за коммунальные услуги: каков размер взыскания

Общий долг киевлян за горячую воду и отопление превышает 6,2 млрд грн, а за холодную воду и водоотвод составляет около 1,2 млрд. грн.

В связи с этим представители "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканала" сообщили о начислении пени должникам и внедрении штрафных санкций.

В частности, за каждый день просрочки платежа начисляется пеня в размере, определенном в договоре, но не более 0,01% суммы долга.

Напомним, в январе 2024 года Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.