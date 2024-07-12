Мешканці київських елітних багатоповерхівок не платять за опалення та гарячу воду

Мешканці дев’яти елітних багатоповерхівок у центрі Києва заборгували майже 3,5 млн грн за опалення і гарячу воду.

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Про це повідомив директор структурного підрозділу "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

За його словами, заборгованість за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення продовжує зростати. За опалювальний сезон 2023/2024 цей борг збільшився на 800 млн грн або на 13%.

Як зауважив Лопатін, при цьому основну частину заборгували 16% домогосподарств.

"Більша частина боргу, а саме 4,5 млрд грн, припадає на 16% від загальної кількості клієнтів "Київтеплоенерго", загальна кількість яких близько 1 млн. Громадянам, які системно не сплачують за послуги, не звертаються, щоб укласти розстрочку, нарахована пеня. Вона відображена у квитанціях за червень", - підкреслив Лопатін.

Елітні будинки серед ТОП-боржників

За даними "Київтеплоенерго", серед ТОП-боржників наступні будинки:

Так, у Печерському районі налічується понад 247 боржників, за якими у власності значиться дві або більше квартир. Кожен із них має заборгованість за спожиту гарячу воду та опалення більше 25 тис. грн.

Як повідомляють у "Київтеплоенерго", у житловому будинку на бульв. Лесі Українки, 23 (Печерський район) боржниками за опалення є 89% власників квартир. Загальна заборгованість мешканців будинку станом на 1 липня – 1,6 млн грн.

У житловому будинку на вул. Січових Стрільців, 50-52-А (Шевченківський район), боржниками за опалення є 59% власників квартир. Загальна заборгованість мешканців будинку станом на 1 липня складає 1,3 млн грн.

У Києві вводять штрафи для боржників за комунальні послуги: який розмір стягнення

Загальний борг киян за гарячу воду та опалення перевищує 6,2 млрд грн, а за холодну воду та водовідведення становить близько 1,2 млрд грн.

У зв'язку з цим представники “Київтеплоенерго” та “Київводоканалу” повідомили про нарахування пені боржникам, та впровадження штрафних санкцій.

Зокрема, за кожен день прострочення платежу нараховується пеня у розмірі, визначеному в договорі, але не більше 0,01% від суми боргу.

Нагадаємо, у січні 2024 року Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.