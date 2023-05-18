Использование евро в международных операциях упало до трехлетнего минимума

В апреле доля евро в международных транзакциях упала до самого низкого уровня за три года, поскольку доллар США прибавил в цене, а доля китайского юаня выросла до самого высокого уровня за пять месяцев.

Об этом свидетельствуют данные Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), передает агентство Bloomberg.

Доля трансграничных транзакций с использованием евро упала до 31,74% от общего количества в апреле с 32,64% в марте. Использование доллара выросло до 42,71% с 41,74%.

Примечательно, что доля доллара увеличивается на фоне банкротства нескольких американских банков и проблем вокруг швейцарской Credit Suisse Group AG. В то же время, евро остается второй мировой валютой для платежей через SWIFT.

Доля японской иены в апреле составила 3,51% после 4,78% в марте.

Тем временем в Украине регулятор принял решение смягчить ряд ограничений с целью укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка, способствовавших существенному сужению спреда между наличным и официальным курсом.

По состоянию на начало апреля 2023 сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 676,1 миллиарда гривен, снизившись на 5,6% по сравнению с показателем на 1 января (716,1 миллиарда гривен).