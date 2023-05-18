Використання євро в міжнародних операціях впало до трирічного мінімуму

У квітні частка євро у міжнародних транзакціях впала до найнижчого рівня за три роки, оскільки долар США додав у ціні, а частка китайського юаня зросла до найвищого рівня за п’ять місяців.

Про це свідчать дані Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT), передає агентство Bloomberg.

Частка транскордонних транзакцій із використанням євро впала до 31,74% від загальної кількості в квітні з 32,64% у березні. Використання долара зросло до 42,71% з 41,74%.

Зауважимо, що частка долара збільшується на тлі банкрутства декількох американських банків і проблем навколо швейцарської Credit Suisse Group AG. Водночас євро залишається другою світовою валютою для платежів через SWIFT.

Частка японської єни у квітні становила 3,51% після 4,78% у березні.

Тим часом в Україні регулятор прийняв рішення пом'якшити низку обмежень з метою зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку, що сприяли суттєвому звуженню спреду між готівковим та офіційним курсом.

Станом на початок квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 мільярда гривень, знизившись на 5,6% порівняно з показником на 1 січня (716,1 мільярда гривень).