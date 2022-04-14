Крупнейшая российская золотодобывающая компания Petropavlovsk намерена продать все свои активы из-за санкций

Компания изучает различные варианты, включая продажу всей доли российского золотодобытчика в его операционных дочерних компаниях.

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Крупный лондонский золотодобытчик Petropavlovsk работающий в России заявил, что рассматривает возможность продажи всех своих активов. Из-за санкций против России компания не может продавать слитки, которые она производит в стране, или выплачивать свои долги. Об этом передает Bloomberg.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Главная компания группы - Petropavlovsk PLC - зарегистрирована в Великобритании.

Кризис настиг компанию после того, как Россия вторглась в Украину и последовавших санкций.

Petropavlovsk имеет соглашение с российским Газпромбанком, который выступает в качестве покупателя всей добычи золота компании на условиях двух кредитов. Но санкции Великобритании против российского кредитора означают, что компания не может продавать золото. Золотодобытчик также имеет платежи по облигациям, подлежащие выплате в следующем месяце, и имеет ограниченные денежные резервы за пределами России.

Зарегистрированная в Лондоне компания ранее начала переговоры с консультантами о возможной реструктуризации долга после того, как ее кредитор Газпромбанк был добавлен в список подсанкционных организаций в Великобритании. Компания уже пропустила два платежа: на $560 тысяч и эквивалент $9,5 млн.

14 апреля в Petropavlovsk заявили, что он назначили консультантов из AlixPartners UK LLP, которые специализируются на решении самых сложных и критических бизнес-задач. А также для помощи совету директоров в изучении различных вариантов, включая продажу всей доли российского золотодобытчика в его операционных дочерних компаниях.

Напомним, что днем ранее S&P объявило выборочный дефолт компании Petropavlovsk.