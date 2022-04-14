Найбільша російська золотодобувна компанія Petropavlovsk має намір продати всі свої активи через санкції

Компанія вивчає різні варіанти, включаючи продаж усієї частки російського золотодобувача в його операційних дочірніх компаніях.

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Великий лондонський золотодобувач Petropavlovsk, що працює в Росії, заявив, що розглядає можливість продажу всіх своїх активів. Через санкції проти Росії компанія не може продавати зливки, які вона виробляє в країні, або виплачувати свої борги. Про це повідомляє Bloomberg.

Petropavlovsk веде промислове відпрацювання золоторудних родовищ в Амурській області, входить до п'ятірки найбільших російських золотодобувачів. Головна компанія групи - Petropavlovsk PLC - зареєстрована у Великій Британії.

Криза наздогнала компанію після того, як Росія вторглася в Україну і санкцій .

Петропавловськ має угоду з російським Газпромбанком, який виступає як покупець всього видобутку золота компанії на умовах двох кредитів. Але санкції Великобританії проти російського кредитора означає, що компанія не може продавати золото. Золотодобувач також має платежі за облігаціями, що підлягають виплаті наступного місяця, і має обмежені грошові резерви за межами Росії.

Зареєстрована в Лондоні компанія раніше розпочала переговори з консультантами щодо можливої реструктуризації боргу після того, як її кредитор Газпромбанк був доданий до списку підсанкційних організацій у Великій Британії. Компанія вже пропустила вже два платежі: на $560 тисяч і еквівалент $9,5 млн.

14 квітня в Петропавловську заявили, що він призначили консультантів з AlixPartners UK LLP, які спеціалізуються на вирішенні найскладніших і критичних бізнес-завдань. А також для допомоги раді директорів у вивченні різних варіантів, включаючи продаж усієї частки російського золотодобувача в його операційних дочірніх компаніях.

Нагадаємо, що днем раніше S&P оголосило вибірковий дефолт компанії Petropavlovsk.