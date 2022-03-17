НБУ предупредил о мошенниках, призывающих от его имени перечислять криптовалюту якобы на нужды ВСУ

Национальный банк Украины отрицает, что делал какую-либо рассылку электронных писем с призывом пересылать на криптокошелек деньги на нужды Вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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"Мы зафиксировали очередную рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ. Что важно – для перевода средств указана ссылка на криптокошелек", - сказано в нем.

При этом финрегулятор отмечает, что рассылка ведется с адресов, имеющих расширение настоящего адреса НБУ (bank.gov.ua), но говорит, что эти адреса фейковые. На сегодня зафиксировано два таких адреса - [email protected] и [email protected]

"Мы еще раз подчеркиваем: НБУ не рассылает электронные письма гражданам, тем более с призывом помогать ВСУ, не собирает средства в криптокошельки. Если вам попало такое письмо – просто удалите его... Ни одного криптокошелька Национальный банк не открывал вообще", - подчеркивается в сообщении.

НБУ обращает внимание, что всю информацию о финансовой помощи армии и на гуманитарные цели публикует исключительно по общедоступным каналам, в частности на своем сайте и на страницах в Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и YouTube.

Напомним, что средства на нужды армии и для гуманитарной помощи пострадавшим от российской агрессии аккумулируются на соответствующих мультивалютных счетах. Туда можно перечислять помощь как из Украины, так и из-за границы.

Нацбанк уже перечислил силовым структурам 11,8 миллиарда гривен пожертвований и просит присылать деньги далее. Отметим при этом, что на днях Министерство цифровой трансформации вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустили официальный сайт, на котором можно перевести в поддержку Украины и криптовалюту.