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Категорія
Фінанси
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НБУ попередив про шахраїв, що закликають від його імені перераховувати криптовалюту нібито на потреби ЗСУ

В здании НБУ. Фото: пресс-служба финрегулятора
У будівлі НБУ. Фото: пресслужба фінрегулятора

Національний банк України заперечує, що здійснював будь-яке розсилання електронних листів із закликом пересилати на криптогаманець гроші на потреби Збройних сил. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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"Ми зафіксували чергове розсилання електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ. Що важливо – для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець", - сказано в ньому.

При цьому фінрегулятор зазначає, що розсилання ведеться з адрес, що мають розширення справжньої адреси НБУ (bank.gov.ua), але каже, що ці фейкові адреси. На сьогодні зафіксовано дві такі адреси - [email protected] та [email protected]

"Ми ще раз наголошуємо! Національний банк України не розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ, не збирає кошти у криптогаманці. Якщо вам потрапив такий лист – просто видаліть його... Жодного криптогаманця Національний банк не відкривав взагалі", - наголошується у повідомленні.

НБУ звертає увагу, що всю інформацію про фінансову допомогу армії та на гуманітарні цілі публікує виключно загальнодоступними каналами, зокрема на своєму сайті та на сторінках у FacebookTwitterTelegramInstagram та YouTube.

Нагадаємо, що кошти на потреби армії та для гуманітарної допомоги постраждалим від російської агресії акумулюються на відповідних мультивалютних рахунках. Туди можна перераховувати допомогу як із України, так і з-за кордону.

Нацбанк уже перерахував силовим структурам 11,8 мільярда гривень пожертвувань і просить надсилати гроші далі. Зазначимо при цьому, що днями Міністерство цифрової трансформації разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запустили офіційний сайт, на якому можна перевести на підтримку України і криптовалюту.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов