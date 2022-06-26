Россия 27 июня столкнется с техническим дефолтом по облигациям

Вечером 26 июня истекает льготный период для пропущенных платежей по российским облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированных из-за широкомасштабных санкций, введенных против РФ.

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Как отмечает Bloomberg, если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, то согласно условиям размещения облигаций, уже с 27 июня произойдет "событие дефолта".

Для России это будет первый дефолт по международным обязательствам после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году. Страна была очень близка к такому моменту в феврале 2022 года, но сумела спасти ситуацию, изменив способ выплат.

Однако и этот альтернативный путь впоследствии был закрыт в мае, всего за несколько дней до выплаты 100 миллионов долларов, после того как США закрыли лазейку в санкциях, позволявшую американским инвесторам получать платежи по суверенным облигациям РФ.

При этом на данный момент непонятно, что произойдет дальше, поскольку рынки столкнулись с уникальным сценарием, когда у заемщика есть желание и ресурсы заплатить, но сделать это он не может.

"Крупные рейтинговые агентства обычно объявляют дефолт, но введенные санкции лишают их доступа к российскому бизнесу. Держатели же облигаций могут объединиться, чтобы сделать собственное заявление [о дефолте], однако могут и предпочесть подождать, следя за войной в Украине и уровнем санкций и пытаясь выяснить шансы вернуть свои деньги или хотя бы часть из них", - отмечает информагентство.

Напомним при этом, что на днях президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу РФ в валюте, подразумевающий совершение таких выплат в рублях.

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