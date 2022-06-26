Росія 27 червня зіткнеться з технічним дефолтом по облігаціях

Увечері 26 червня закінчується пільговий період для пропущених платежів за російськими облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, введені проти РФ.

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Як зазначає Bloomberg, якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, то згідно з умовами розміщення облігацій вже з 27 червня відбудеться "подія дефолту".

Для Росії це буде перший дефолт за міжнародними зобов'язаннями після того, як більшовики відмовилися від боргів царської епохи в 1918 році. Країна була дуже близька до такого моменту в лютому 2022 року, але зуміла врятувати ситуацію, змінивши спосіб виплат.

Однак і цей альтернативний шлях згодом був закритий у травні, всього за кілька днів до виплати 100 мільйонів доларів, після того, як США закрили лазівку в санкціях, яка дозволяла американським інвесторам отримувати платежі за суверенними облігаціями РФ.

При цьому наразі незрозуміло, що станеться далі, оскільки ринки зіткнулися з унікальним сценарієм, коли позичальник має бажання і ресурси заплатити, але зробити це він не може.

"Великі рейтингові агентства зазвичай оголошують дефолт, але введені санкції позбавляють їх доступу до російського бізнесу. Власники ж облігацій можуть об'єднатися, щоб зробити власну заяву [про дефолт], проте можуть і почекати, стежачи за війною в Україні та рівнем санкцій і намагаючись з'ясувати шанси повернути свої гроші чи хоча б частину з них", - зазначає інформагентство.

Нагадаємо при цьому, що днями президент РФ Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу РФ у валюті, який передбачає здійснення таких виплат у рублях.

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