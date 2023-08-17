Россию отключат от "авиационного SWIFT". Это коснется и международных авиакомпаний

Осенью 2023 года Россию отключат от каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). В этой связи авиакомпании, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, уже осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов.

Об этом перевозчики сообщили российскому изданию РБК.

SITA в частности занимается разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и других авиационных IT-услуг. В мае 2023 года компания предупредила, что уйдет с российского рынка. Канал SITA называют "авиационным SWIFT", ведь сервис является традиционным и распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

Выяснилось, что уже осенью российские авиакомпании будут отключены от SITA. То есть перевозчики из РФ лишатся доступа к технологии, которая задействована на 90% всех международных авиарейсов в мире.

Какие последствия будет иметь отключение от SITA для российской авиации

В частности, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов. В свою очередь иностранные перевозчики останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

SITA предоставляет ИТ и телекоммуникационные услуги в области воздушного транспорта. Компания имеет 400 членов и 2800 клиентов по всему миру, что может составить 90% мировой авиаперевозки. По всему миру почти каждый пассажирский рейс выполняется благодаря технологии SITA.

Напомним, после введения санкций против российской авиации, Кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за рубежом и призвал перевозчиков перерегистрировать их в России.

Впрочем, несмотря на санкции и дефицит запчастей, российские авиакомпании продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing. До войны у них было 544 таких самолета.