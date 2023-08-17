Росію відключать від "авіаційного SWIFT". Це торкнеться і міжнародних авіакомпаній

Восени 2023 року Росію відключать від каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації, швейцарській компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). У зв'язку з цим авіакомпанії, які виконують рейси між Росією та іншими країнами, вже восени можуть зіткнутися зі складнощами у забезпеченні таких перельотів.

Про це перевізники повідомили російському виданню РБК.

SITA зокрема займається розробкою систем бронювання, електронних посадкових, багажних систем та різних інших авіаційних IT-послуг. У травні 2023 року компанія попередила, що піде з російського ринку. Канал SITA називають "авіаційним SWIFT", адже сервіс є традиційним і найпоширенішим інструментом у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, в тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

З'ясувалося, що вже восени російські авіакомпанії відключать від SITA. Тобто перевізники з РФ втратять доступ до технології, яка задіяна на 90% всіх міжнародних авіарейсів у світі.

Які наслідки матиме відключення від SITA для російської авіації

Зокрема, російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів і багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів. Своєю чергою іноземні перевізники залишаться без звичного каналу SITA для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.

SITA надає ІТ та телекомунікаційні послуги галузі повітряного транспорту. Компанія має 400 членів і 2800 клієнтів у всьому світі, що може становити 90% світового авіаперевезення. У всьому світі майже кожен пасажирський рейс виконується завдяки технології SITA.

Нагадаємо, після запровадження санкцій проти російської авіації Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії.

Втім попри санкції та дефіцит запчастин російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До війни вони мали 544 таких літаків.