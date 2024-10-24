Теперь открыть счет ФЛП в ПриватБанке можно через Приват24: как это сделать

Украинские предприниматели, зарегистрированные как ФЛП, могут открыть бизнес-счет в приложении Приват24 для физических лиц всего в нескольких шагах.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что новая возможность значительно упрощает процесс регистрации счета для малого бизнеса, предоставляя предпринимателям быстрый и удобный способ управлять финансами через мобильный банк.

Как открыть счет

В ПриватБанке отмечают, что для открытия счета необходимо сделать всего пять шагов, что занимает всего несколько минут:

Авторизуйтесь в приложении Приват24.

Выберите меню Сервис-Бизнес и опцию открытия счета для ФЛП.

Немного расскажите о своем бизнесе.

Выберите бизнес-карту и соответствующий тарифный пакет для обслуживания.

Подтвердите открытие счета и закажите бизнес-карту.

Приватбанк автоматически заполнит большинство данных на основе уже известной информации о клиенте, поэтому процесс будет быстрым и удобным.

Открытие счета является бесплатным, а для новых ФЛП действует специальное предложение – 3 месяца без абонплаты за обслуживание счета.

"Только с начала 2024 года в ПриватБанке уже открыто 123 тысяч новых счетов для ФЛП, а активная клиентская база выросла на 6% и теперь составляет 721 тысяч клиентов. Мы привлекаем почти каждого третьего украинского предпринимателя, который только зарегистрировал свой бизнес", — подчеркнул член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее ПриватБанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний " Досье деловой репутации ", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.