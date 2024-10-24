Відтепер відкрити рахунок ФОП у ПриватБанку можна через Приват24: як це зробити

Українські підприємці, зареєстровані як ФОП, можуть відкрити бізнес-рахунок у додатку Приват24 для фізичних осіб всього за кілька кроків.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що ця нова можливість значно спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям швидкий і зручний спосіб керувати фінансами через мобільний банк.

Як відкрити рахунок

У ПриватБанку зауважують, що для відкриття рахунку необхідно зробити всього п'ять кроків, що займає лише кілька хвилин:

Авторизуйтеся у додатку Приват24.

Виберіть меню Сервіси-Бізнес та опцію відкриття рахунку для ФОП.

Трохи розкажіть про свій бізнес.

Оберіть бізнес-карту та відповідний тарифний пакет для обслуговування.

Підтвердіть відкриття рахунку та замовте бізнес-картку.

ПриватБанк автоматично заповнить більшість даних на основі вже відомої інформації про клієнта, тому процес буде швидким та зручним.

Відкриття рахунку є безкоштовним, а для нових ФОП діє спеціальна пропозиція - 3 місяці без абонплати за обслуговування рахунку.

"Тільки з початку 2024 року в ПриватБанку вже відкрито 123 тисячі нових рахунків для ФОП, а активна клієнтська база зросла на 6% і тепер складає 721 тисячу клієнтів. Ми залучаємо майже кожного третього українського підприємця, який лише зареєстрував свій бізнес", - підкреслив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"

Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.