Третий халвинг лайткоина состоялся. Как изменится стоимость LTC до конца 2023 года

В начале августа состоялся халвинг лайткоина (LTC). Криптоиндустрия ожидала это событие, поскольку инвесторы покупали монеты заранее в надежде получить неплохую прибыль. Но в день халвинга цифровое “серебро” упало в цене. Поэтому редакция Delo.ua опросила экспертов и выяснила, какой курс LTC следует ожидать до конца 2023 года.

Что такое халвинг litecoin

Как уже рассказывало Delo.ua, LTC – известная криптовалюта. Согласно данным сайта Сoinmarketcap, сейчас лайткоин занимает 12 место в топ-100 монет с крупнейшей капитализацией. То есть, litecoin "весит" более $6 млрд.

За год цифровое "серебро" подорожало на 32,2%. Если 12 августа 2022 года монета обходилась в $61,9, то уже 7 августа 2023 года ее стоимость достигла отметки в $81,4.

За год лайткоин подорожал более чем на 30%.

Лайткоин появился на свет осенью 2011 года и стал форком биткоина. Поэтому цифровое "серебро" проходит процесс халвинга так же как и BTC .

Напомним, как происходит халвинг LTC. Когда майнеры добывают монету, они используют спецоборудование, чтобы найти новые блоки в сети лайткоина. Блоки – это записи в блокчейн-сети litecoin, благодаря чему работает инфраструктура криптовалюты.

Майнинг LTC ограничен: всего можно добыть 84 млн монет. За работу люди получают вознаграждение, которое становится вдвое меньше, когда найдены следующие 840 тыс. блоков в блокчейне. Этот процесс называют халвинг лайткоина.

В общей сложности халвинг LTC проходит раз в 4 года. То есть, процесс уже состоялся в августе 2015 и 2019 годах. За это время вознаграждение за майнинг LTC упало с 50 до 12,5 монет.

Зачем нужен халвинг лайткоина? Дело в том, что майнинг LTC – это по факту эмиссия крипты, которая из-за инфляции провоцирует обесценивание денег. Но система халвинга должна сдерживать уровень инфляции криптовалюты. Для понимания: по данным сайта litecoinblockhalf, сейчас годовой уровень инфляции лайткоина составляет 1,8%, но в будущем этот уровень должен снизиться до 0,84%.

Как прошел халвинг LTC в 2023 году

В этом году халвинг лайткоина прошел 2 августа. В этот день вознаграждение майнеров упало с 12,5 до 6,25 LTC.

Сегодня важный день для Litecoin! В связи с тем, что он переживает третий раскол, мы хотели бы напомнить всем о потребностях в здоровых деньгах. Сегодня хороший день, чтобы подумать о преимуществах, которые справедливая и разнообразная финансовая система может предоставить отдельным лицам и экономике", - прокомментировали событие в Litecoin Foundation на официальной странице в соцсети Х (бывший "Твиттер").

К слову, следующий халвинг ожидается летом 2027 года. Тогда майнинг станет стоить 3,125 монеты.

Так как курс лайткоина отреагировал на последний халвинг? Согласно данным Сoinmarketcap, за неделю цифровое "серебро" упало в цене на 12%. То есть, если 1 августа монета была на уровне $91,96, то уже 7 августа LTC достиг отметки в $81,5.

Непосредственно в день халвинга, 2 августа, стоимость litecoin изменялась так:

Утром курс LTC был на уровне $92,31.

Днем цена лайткоина дошла до позиции $91,26.



Вечером стоимость цифрового "серебра" снизилась до $87,68.



Далее курс litecoin продолжил свое падение еще на 5 долларов и застыл на уровне в $81,4.

Через неделю, во время халвинга, курс лайткоина упал на 12%.

Следует отметить, что такой сценарий поведения litecoin в период халвинга монеты был ожидаем. Дело в том, что накануне события крипта растет в цене, поскольку индустрия ждет события и закупает крипту. В частности, в 2015 году монета выросла почти в 5 раз, а в 2019 году – почти в 4 раза. Уже после халвинга цифровое "серебро" может упасть в цене.

Соответствующее поведение LTC можно отследить по данным Сoinmarketcap. Рассмотрим халвинг лайткоина в августе 2019 года. Тогда стоимость litecoin изменялась так:

9 января – $39,45.

23 июня – $141,9.



21 декабря – $40,3.



После халвинга лайткоин может не только падать в цене, но и расти. На эти процессы влияют многие факторы: состояние экономики, настроения инвесторов и т.д.

Как будет изменяться курс litecoin к концу 2023 года

Как уже писало издание Delo.ua, накануне халвинга лайткоина иностранные эксперты считали, что монета будет стремительно расти. В частности, финансист Дэвид Кокс озвучивал следующие прогнозы: курс LTC может добраться до уровня в $189,2 или упасть до $77,9. В свою очередь, аналитик Майкл ван де Поппе предоставлял более смелый сценарий роста до $200. В то же время создатель проекта litecoin Чарли Ли был уверен, что халвинг может помочь LTC увеличить свои позиции на 700%. Таким образом, монета будет торговаться на уровне 0,025 BTC.

Эксперты, которых опросило издание Delo.ua, дают более сдержанные прогнозы по поводу будущего поведения лайткоина до конца 2023 года.

В частности, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак не удивлен понижением стоимости LTC в день халвинга. Он обращает внимание на то, что Litecoin повторяет сценарий предыдущих кейсов уменьшения стоимости "добытого" блока (халвинга). Поэтому можно считать, что ожидания криптоинвесторов по поводу динамики его цены из-за этого события пока реализуются.

"В двух предыдущих случаях халвинга в августе 2015 года и в августе 2019 года, Litecoin за 3-6 месяцев до непосредственного события запускал самое мощное ралли (рост цены) на 300-400%. А за 1-2 месяца до дня Х котировки Litecoin начинали довольно быстрое падение, поэтому в течение следующих 8-12 месяцев после происшествия полностью нивелировали предхалвинговое ралли", - рассказывает Орыщак.

В этом году сценарий курса лайткоина логически повторяется, но с поправкой на менее благоприятный сезон: "С начала года Litecoin потерпел ралли в 68%, во время которой цена выросла с $69 до $114 за монету. В июле ожидаемо началось падение цен. Сразу после халвинга оно ускорилось", – объясняет эксперт.

По словам Орыщака, в результате халвинга котировки Litecoin уже снизились на 34% со $114 до $82 за монету: "Судя по алгоритму предыдущих аналогичных кейсов, слабость криптовалюты может продолжаться еще достаточно долго, как минимум до 2024 года. А падение курса Litecoin может увеличиться до 40%, что вернет его к предхалвинговой отметке $69 за монету", - не исключает аналитик.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также обращает внимание на то, что исторически халвинг лайткоина обычно теряет в цене, но потом может демонстрировать смешанную динамику. Этот тренд вызван скорее общим новостным фоном и настроениями инвесторов.

"На этот раз лайткоин продемонстрировал тот самый исторический паттерн к халвингу. Почти весь июль цена монеты снижалась: с максимумов $115 в начале июля до $86 в начале августа". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Какова будет цена litecoin в 2023 и 2024 годах

Согласно со своими оценками, аналитики подготовили для читателей Delo.ua два базовых сценария поведения LTC в ближайшие месяцы.

Сценарий №1: курс лайткоина упадет до $70 или вырастет до $150

До конца этого года litecoin будет двигаться в форватере рынка, в основном будет следовать тенденциям биткоина, считает аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, сейчас для лайткоина создан торговый коридор $70-105 за монету. Так что аналитик не ожидает падения ниже $70, поскольку это станет мега негативным событием для цифрового "серебра". Но коррекция до $82 вполне возможна, продолжает Шевчишин. В таком случае криптоинвесторы могут начать активно покупать монеты.

"В негативном сценарии рассматриваю сохранение колебаний в зоне $70-115. В положительном сценарии ждем движения в зону $150 за монету", - прогнозирует Шевчишин.

Сценарий №2: курс litecoin может упасть до $20-30

Аналитик Максим Орыщак не исключает, что после халвинга лайткоин будет снижаться в цене и дальше. В частности, согласно данным графического анализа, сейчас падение litecoin до $69 реально, поскольку таким образом курс монеты будет стремиться к восходящей тенденции с июня 2022 года.