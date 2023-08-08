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Финансы
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Третий халвинг лайткоина состоялся. Как изменится стоимость LTC до конца 2023 года

  • Христина Коновалова
    Христина Коновалова

Из-за халвинга лайткоин может упасть в цене. Источник: Delo.ua
Из-за халвинга лайткоин может упасть в цене. Источник: Delo.ua

В начале августа состоялся халвинг лайткоина (LTC). Криптоиндустрия ожидала это событие, поскольку инвесторы покупали монеты заранее в надежде получить неплохую прибыль. Но в день халвинга цифровое “серебро” упало в цене. Поэтому редакция Delo.ua опросила экспертов и выяснила, какой курс LTC следует ожидать до конца 2023 года.

Что такое халвинг litecoin

Как уже рассказывало Delo.ua, LTC – известная криптовалюта. Согласно данным сайта Сoinmarketcap, сейчас лайткоин занимает 12 место в топ-100 монет с крупнейшей капитализацией. То есть, litecoin "весит" более $6 млрд.

За год цифровое "серебро" подорожало на 32,2%. Если 12 августа 2022 года монета обходилась в $61,9, то уже 7 августа 2023 года ее стоимость достигла отметки в $81,4.

Фото 2 — Третий халвинг лайткоина состоялся. Как изменится стоимость LTC до конца 2023 года
За год лайткоин подорожал более чем на 30%.

Лайткоин появился на свет осенью 2011 года и стал форком биткоина. Поэтому цифровое "серебро" проходит процесс халвинга так же как и BTC .

Напомним, как происходит халвинг LTC. Когда майнеры добывают монету, они используют спецоборудование, чтобы найти новые блоки в сети лайткоина. Блоки – это записи в блокчейн-сети litecoin, благодаря чему работает инфраструктура криптовалюты.

Майнинг LTC ограничен: всего можно добыть 84 млн монет. За работу люди получают вознаграждение, которое становится вдвое меньше, когда найдены следующие 840 тыс. блоков в блокчейне. Этот процесс называют халвинг лайткоина.

В общей сложности халвинг LTC проходит раз в 4 года. То есть, процесс уже состоялся в августе 2015 и 2019 годах. За это время вознаграждение за майнинг LTC упало с 50 до 12,5 монет.

Зачем нужен халвинг лайткоина? Дело в том, что майнинг LTC – это по факту эмиссия крипты, которая из-за инфляции провоцирует обесценивание денег. Но система халвинга должна сдерживать уровень инфляции криптовалюты. Для понимания: по данным сайта litecoinblockhalf, сейчас годовой уровень инфляции лайткоина составляет 1,8%, но в будущем этот уровень должен снизиться до 0,84%.

Как прошел халвинг LTC в 2023 году

В этом году халвинг лайткоина прошел 2 августа. В этот день вознаграждение майнеров упало с 12,5 до 6,25 LTC.

Сегодня важный день для Litecoin! В связи с тем, что он переживает третий раскол, мы хотели бы напомнить всем о потребностях в здоровых деньгах. Сегодня хороший день, чтобы подумать о преимуществах, которые справедливая и разнообразная финансовая система может предоставить отдельным лицам и экономике", - прокомментировали событие в Litecoin Foundation на официальной странице в соцсети Х (бывший "Твиттер").

К слову, следующий халвинг ожидается летом 2027 года. Тогда майнинг станет стоить 3,125 монеты.

Так как курс лайткоина отреагировал на последний халвинг? Согласно данным Сoinmarketcap, за неделю цифровое "серебро" упало в цене на 12%. То есть, если 1 августа монета была на уровне $91,96, то уже 7 августа LTC достиг отметки в $81,5.

Непосредственно в день халвинга, 2 августа, стоимость litecoin изменялась так:

  • Утром курс LTC был на уровне $92,31.
  • Днем цена лайткоина дошла до позиции $91,26.
  • Вечером стоимость цифрового "серебра" снизилась до $87,68.

Далее курс litecoin продолжил свое падение еще на 5 долларов и застыл на уровне в $81,4.

Фото 3 — Третий халвинг лайткоина состоялся. Как изменится стоимость LTC до конца 2023 года
Через неделю, во время халвинга, курс лайткоина упал на 12%.

Следует отметить, что такой сценарий поведения litecoin в период халвинга монеты был ожидаем. Дело в том, что накануне события крипта растет в цене, поскольку индустрия ждет события и закупает крипту. В частности, в 2015 году монета выросла почти в 5 раз, а в 2019 году – почти в 4 раза. Уже после халвинга цифровое "серебро" может упасть в цене.

Соответствующее поведение LTC можно отследить по данным Сoinmarketcap. Рассмотрим халвинг лайткоина в августе 2019 года. Тогда стоимость litecoin изменялась так:

  • 9 января – $39,45.
  • 23 июня – $141,9.
  • 21 декабря – $40,3.

После халвинга лайткоин может не только падать в цене, но и расти. На эти процессы влияют многие факторы: состояние экономики, настроения инвесторов и т.д.

Как будет изменяться курс litecoin к концу 2023 года

Как уже писало издание Delo.ua, накануне халвинга лайткоина иностранные эксперты считали, что монета будет стремительно расти. В частности, финансист Дэвид Кокс озвучивал следующие прогнозы: курс LTC может добраться до уровня в $189,2 или упасть до $77,9. В свою очередь, аналитик Майкл ван де Поппе предоставлял более смелый сценарий роста до $200. В то же время создатель проекта litecoin Чарли Ли был уверен, что халвинг может помочь LTC увеличить свои позиции на 700%. Таким образом, монета будет торговаться на уровне 0,025 BTC.

Эксперты, которых опросило издание Delo.ua, дают более сдержанные прогнозы по поводу будущего поведения лайткоина до конца 2023 года.

В частности, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак не удивлен понижением стоимости LTC в день халвинга. Он обращает внимание на то, что Litecoin повторяет сценарий предыдущих кейсов уменьшения стоимости "добытого" блока (халвинга). Поэтому можно считать, что ожидания криптоинвесторов по поводу динамики его цены из-за этого события пока реализуются.

"В двух предыдущих случаях халвинга в августе 2015 года и в августе 2019 года, Litecoin за 3-6 месяцев до непосредственного события запускал самое мощное ралли (рост цены) на 300-400%. А за 1-2 месяца до дня Х котировки Litecoin начинали довольно быстрое падение, поэтому в течение следующих 8-12 месяцев после происшествия полностью нивелировали предхалвинговое ралли", - рассказывает Орыщак.

В этом году сценарий курса лайткоина логически повторяется, но с поправкой на менее благоприятный сезон: "С начала года Litecoin потерпел ралли в 68%, во время которой цена выросла с $69 до $114 за монету. В июле ожидаемо началось падение цен. Сразу после халвинга оно ускорилось", – объясняет эксперт.

По словам Орыщака, в результате халвинга котировки Litecoin уже снизились на 34% со $114 до $82 за монету: "Судя по алгоритму предыдущих аналогичных кейсов, слабость криптовалюты может продолжаться еще достаточно долго, как минимум до 2024 года. А падение курса Litecoin может увеличиться до 40%, что вернет его к предхалвинговой отметке $69 за монету", - не исключает аналитик.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также обращает внимание на то, что исторически халвинг лайткоина обычно теряет в цене, но потом может демонстрировать смешанную динамику. Этот тренд вызван скорее общим новостным фоном и настроениями инвесторов.

"На этот раз лайткоин продемонстрировал тот самый исторический паттерн к халвингу. Почти весь июль цена монеты снижалась: с максимумов $115 в начале июля до $86 в начале августа".

Андрей Шевчишин
Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Какова будет цена litecoin в 2023 и 2024 годах

Согласно со своими оценками, аналитики подготовили для читателей Delo.ua два базовых сценария поведения LTC в ближайшие месяцы.

Сценарий №1: курс лайткоина упадет до $70 или вырастет до $150

До конца этого года litecoin будет двигаться в форватере рынка, в основном будет следовать тенденциям биткоина, считает аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, сейчас для лайткоина создан торговый коридор $70-105 за монету. Так что аналитик не ожидает падения ниже $70, поскольку это станет мега негативным событием для цифрового "серебра". Но коррекция до $82 вполне возможна, продолжает Шевчишин. В таком случае криптоинвесторы могут начать активно покупать монеты.

"В негативном сценарии рассматриваю сохранение колебаний в зоне $70-115. В положительном сценарии ждем движения в зону $150 за монету", - прогнозирует Шевчишин.

Сценарий №2: курс litecoin может упасть до $20-30

Аналитик Максим Орыщак не исключает, что после халвинга лайткоин будет снижаться в цене и дальше. В частности, согласно данным графического анализа, сейчас падение litecoin до $69 реально, поскольку таким образом курс монеты будет стремиться к восходящей тенденции с июня 2022 года.

"Если это произойдет, то громкий сигнал слабости litecoin может спровоцировать более существенное снижение курса. Точные параметры пока просчитать невозможно, поскольку они во многом будут зависеть от ситуации на других финансовых рынках. В лучшем случае цены достигнут минимумов июня 2022 года в $40-50 и вернутся к росту. А в худшем могут провалиться в район $20-30 за один litecoin".

Максим Орыщак
Максим Орыщак аналитик ЦБТ