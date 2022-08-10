Украина получит дополнительно $4,5 миллиарда от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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Деньги будут перечислены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Грантовое финансирование позволит снизить долговую нагрузку на госбюджет Украины и думать о послевоенном восстановлении Украины", - отметил во время подписания соглашения Марченко.

В рамках того же проекта на сегодняшний день Украина уже привлекла 2,79 млрд долл. США. Его создали с участием Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР).

"Грант от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд долл. США будет направлен на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д. ", - резюмировали в Минфине

Кроме того, известно, что Еврокомиссия хочет предоставить Украине 3 млрд евро помощи в виде грантов. ЕС планирует разделить сумму на две части. Первую – кредитную, которая составляет 5 млрд евро долгосрочного использования, а вторую – грантовую, в которую привлекут остальные 3 млрд евро.

Ранее ЕС предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро.