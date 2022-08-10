Україна отримає додатково $4,5 мільярда від Світового банку: куди підуть гроші

Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 мільярда доларів. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

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Гроші перерахують до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Грантове фінансування дозволить знизити боргове навантаження на держбюджет України та думати про повоєнну відбудову України", - зазначив під час підписання угоди Марченко.

В рамках того ж проекту на сьогодні Україна вже залучила 2,79 млрд дол США. Його створили за участі Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

"Грант від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд дол США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо", — резюмували в Мінфіні

Окрім цього, відомом, що Єврокомісія хоче надати Україні 3 млрд євро допомоги у вигляді грантів. ЄС планує розділи суму на дві частини. Першу – кредитну, яка складає 5 млрд євро довгострокового використання, а другу – грантову, в яку притягнуть інші 3 млрд євро.

Раніше ЄС надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро.