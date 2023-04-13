В первом квартале 2023 года венчурное инвестирование в криптостартапы упало на 80%

Глобальное венчурное финансирование для компаний, занимающихся криптовалютой, упало до $2,4 млрд в первом квартале 2023 года. Это на 80% меньше прошлогодних показателей - сообщает Bloomberg, используя данные исследовательской компании PitchBook.

Глобальное финансирование венчурного капитала составляло $12,3 млрд за тот же период прошлого, 2022 года.

В издании отмечают, что частное финансирование криптостартапов в первом квартале этого года упало до самого низкого уровня с 2020 года.

В материале эксперты напоминают, что отрасль страдает скандалами, спадом рынка и регуляторной неопределенностью.

Криптоаналитик PitchBook Роберт Ле заявил, что падение "не является сюрпризом", венчурное инвестирование сократилось в целом в этом году.

Помимо повышения процентных ставок, в первом квартале также произошел развал Silicon Valley Bank, учреждения, на которое широко полагаются венчурные компании.

“У криптовалюты были свои особые трудности. Крах и банкротство криптовалютной биржи FTX помогли замедлить темпы раундов финансирования и усилили потребность в надлежащей проверке. Вместо того чтобы спешить с соглашениями, венчурные инвесторы проводят месяцы исследований и задают учредителям дополнительные вопросы, прежде чем решить, поддерживать ли стартап.”, - объяснил Роберт Ле.

Впрочем, аналитики считают, что худший период позади. Несмотря на масштабы спада, если сравнивать месяцы, а не кварталы, венчурные инвестиции в криптовалюту фактически выросли в феврале и марте 2023 года.

У венчурных инвесторов есть деньги, и они все еще заинтересованы в поддержке криптостартапов, аналитических компаний и разработчиков платформ.

Напомним, биржа FTX обанкротилась в ноябре 2022 года после того, как она не смогла удовлетворить волну запросов клиентов на вывод средств.

В марте стало известно, что криптобиржа FTX испытывает колоссальный дефицит в $9,5 млрд.

Генеральная прокурора США обвинила бывшего исполнительного директора FTX Сэма Бенкмана-Фрида в выплате $40 млн взятки одному или нескольким китайским чиновникам.

По версии следствия, Бенкман-Фрид направил взятку в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы восстановить доступ к торговым счетам, замороженным правоохранительными органами в стране.

Обвинения во взяточничестве были добавлены в предыдущие 12, которые уже выдвинули бывшему руководителю FTX.

В феврале 2023 г. правительство расширило дело против Бенкмана-Фрида, включив обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре в целях банковского мошенничества.

Отметим, биткойн 10 апреля поднялся до самого высокого уровня за 10 месяцев, достигнув 30 321 доллар.

Биткойн вырос на 81% с начала года, хотя цена все еще ниже более чем на 57% от исторического максимума в ноябре 2021 года.